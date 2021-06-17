كادينا سير: ريال مدريد يستعد لرحيل فاران.. وهذا هو بديله

تستعد إدارة ريال مدريد لرحيل رافائيل فاران عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

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وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن ريال مدريد قدم عرضين لفاران لتجديد لتعاقده مع الفريق، لكن المدافع الفرنسي رفض العروض المقدمة لتجديد عقده.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا من يناير المقبل.

وأشارت الإذاعة إلى أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على رأس الفرق المهتمة بالتعاقد مع المدافع الفرنسي.

بديل فاران

وكشف التقرير إلى أن ريال مدريد لن يتعاقد مع أي مدافعين في حالة رحيل فاران.

حيث سيكتفي الفريق بـ دافيد ألابا المنضم حديثا في صفقة انتقال حر للفريق بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ مع الثنائي: ناتشو فيرنانديز وميليتاو.

كما سيستعيد الفريق مدافعه خيسوس فاييخو الذي لعب لغرناطة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وفي حالة رحيل فاران، فإن ريال مدريد سيكون قد رحل عنه الثنائي الأساسي في مركز قلب الدفاع بعد إعلان النادي عن نهاية مشوار سيرخيو راموس مع الفريق عقب نهاية تعاقده وعدم توصل الطرفين لاتفاق للتجديد.

وانتقل فاران (28 عاما) لريال مدريد عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

ولعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات بالإضافة لـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.