نونو سانتو مدربا لـ توتنام

أعلن نادي توتنام الإنجليزي التعاقد مع المدير الفني البرتغالي نونو سبريتو سانتو لتدريب الفريق اللندني لمدة موسمين.

جاء ذلك بعد رحيل سانتو عن تدريب ولفرهامبتون بنهاية الموسم الماضي، وبعدما قضى مع الفريق 4 مواسم في الدوري الإنجليزي.

وقال نونو سانتو عقب توليه تدريب توتنام: "عندما يكون لديك فريق يتمتع بالجودة والموهبة فنحن نريد أن نجعل المشجعين يشعرون بالفخر والاستمتاع، ومن دواعي سروري والشرف لي أن أكون هنا".

وأكمل "أنا سعيد وأشعر بالفرحة وأتطلع للعمل، ليس لدينا أيام لنضيعها ويجب أن نبدأ العمل فورا مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد خلال أيام قليلة".

وخلال أول موسمين للمدرب البرتغالي نونو سانتو مع ولفرهامبتون قاد الفريق لاحتلال المركز السابع بالدوري الإنجليزي.

وكان توتنام قرر إقالة جوزيه مورينيو خلال الموسم الماضي وتولى بدلا منه ريان ماسون تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز السابع.