بيلد: تمت.. سانشو إلى مانشستر يونايتد

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 20:09

كتب : رامي جمال

جادون سانشو - بروسيا دورتموند

بعد ما يقرب من عام من المفاوضات أخيرا تمت المفاوضات والاتفاق حدث.. جادون سانشو من بروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية فإن يونايتد توصل لاتفاق مع دورتموند وأن توقيع العقود سيكون خلال أيام.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ستكون مقابل 85 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين أخرى كإضافات.

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وأوضح التقرير أن توقيع العقود قد يحدث غدا الخميس ليتم الانتقال بشكل رسمي.

وكان يونايتد يرغب في ضم سانشو الصيف الماضي لكن دورتموند طلب الحصول على 120 مليون يورو وهو ما جعل الصفقة تتوقف.

صاحب الـ21 عاما انضم إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في عام 2017 وشارك مع الفريق في 137 مباراة سجل خلالهم 50 هدفا وصنع 64 آخرين.

وتوج سانشو مع دورتموند بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

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