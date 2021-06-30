كايزر تشيفز لـ في الجول: لا مشاكل في عقود اللاعبين.. سنخوض النهائي بفريق كامل

الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 12:05

كتب : محمد عبد العظيم

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

رد فينا مافوسا المتحدث الرسمي لنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي رحيل 8 لاعبين قبل خوض الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وأشار تقرير جنوب إفريقي إلى انتهاء عقود 8 لاعبين بنهاية اليوم الأربعاء 30 يونيو عن صفوف الفريق الأصفر والأسود. (طالع التفاصيل)

وقال مافوسا في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "لا توجد لدينا مشكلة في العقود قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال والجميع مستمر".

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وأوضح "الأمور التعاقدية على ما يرام وسيكون لدينا فريق كامل في النهائي".

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" اللاعبون هم: إتيوميلنج كوني – ليبوجانج مانيما – ويلارد كاتسندي – بروس بفوما – بيرنارد باركر – كجوتسو موليكو – خاما بيليات – راماهليوي مالاهيمبي.

ويمتلك الثنائي الأخير، خاما بيليات وراماهيلوي مالاهيمبي بندا يتيح للنادي تجديد التعاقد لموسم آخر.

وكان الموقع ذاته قد أشار إلى أن مسؤولو النادي يتوقعون تغييرات في الأسابيع المقبلة على مستوى القادمين والراحلين.

وكانت تقارير سابقة قد أوضحت أن باركر وكوني حارس المرمى، قد جددا عقديهما لمدة شهر واحد وهو ما يعني تواجدهما في المباراة النهائية لدوري الأبطال.

ووصل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويلتقي الأهلي وكايزر تشيفز في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 17 يوليو المقبل.

كايزر تشيفز الأهلي دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
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