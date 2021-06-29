ذا أثليتك: فييرا يقترب من تدريب كريستال بالاس

يقترب الفرنسي باتريك فييرا من أن يصبح المدير الفني الجديد لـ كريستال بالاس الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن المدرب الفرنسي توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة الفريق اللندني ولم يوقع بعد على العقود.

وسيخلف فييرا، الإنجليزي المخضرم روي هودسون والذي أعلن اعتزاله التدريب بنهاية الموسم الماضي مع النسور اللندنية.

ولم يُدرب فييرا أي فريق منذ ديسمبر الماضي عقب رحيله عن تدريب نيس الفرنسي

وسبق أن ارتبط الفرنسي بتدريب بورنموث في مطلع الموسم الجديد، إلا أنهم عينوا سكوت باركر -مدرب فولام السابق- مديرا فنيا جديدا للموسم المقبل.

وكان كريستال بالاس قريبا من تعيين البرتغالي نونو سانتو مديرا فنيا للموسم الجديد إلا أن المفاوضات توقفت. (طالع التفاصيل)

وقاد فييرا البالغ 45 عاما تدريب نيويورك سيتي الأمريكي ونيس الفرنسي، ولم يحقق ألقابا كمدرب بعد، وارتبط اسمه بتدريب أرسنال ونيوكاسل في وقت سابق.

ولا يعد فييرا غريبا على الدوري الإنجليزي إذ قضى 9 مواسم بقميص أرسنال كلاعب بين 1996 و2005 خاض خلالها 279 مباراة وتوج بلقب الدوري 3 مرات من بينها "دوري اللاهزيمة".

واختتم كريستال بالاس الموسم المنقضي في المركز الرابع عشر بـ44 نقطة.

ويفتتح بالاس موسمه في الدوري الإنجليزي بلقاء تشيلسي بطل أوروبا الموسم المنقضي.