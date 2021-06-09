ديلي ميل: كريستال بالاس يوقف المفاوضات مع سانتو

قررت إدارة نادي كريستال بالاس وقف التفاوض مع نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون السابق لتدريب الفريق خلفا لروي هودسون الذي اعتزل التدريب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن إدارة كريستال بالاس قررت إيقاف المفاوضات مع سانتو بسبب مطالب المدرب البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة كريستال بالاس تفاوضت مع سانتو خلال الـ10 أيام الماضية قبل أن تقرر عدم استكمال المفاوضات.

وقررت الإدارة توقف المفاوضات، أمس الثلاثاء، بسبب خوفهم من دخول سانتو في مفاوضات مع إدارة إيفرتون لتدريب الفريق خلفا لكارلو أنشيلوتي الذي عاد لتدريب ريال مدريد.

فوفقا للتقرير فإن تدريب إيفرتون سيكون أفضل لسانتو الذي سيُعرض عليه راتبا أكبر مع حصوله على ميزانية كبيرة للتعاقد مع اللاعبين.

وسيفكر كريستال بالاس في التفاوض مع ستيف كوبر مدرب سوانزي سيتي أو شون دايتش مدرب بيرنلي لتدريب الفريق.

ورحل سانتو عن تدريب ولفرهامبتون بعد 4 مواسم قاد خلالها الفريق.

وقاد سانتو الفريق في 199 مباراة، فاز في 96 وتعادل 46 وخسر 57.

وأنهى ولفرهامبتون الموسم الماضي في المركز الثالث عشر بعدما جمع 45 نقطة.

أما كريستال بالاس فاختتم الموسم في المركز الرابع عشر بـ44 نقطة.