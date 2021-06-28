مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: لم نبلغ بدعوى الأهلي.. دور مركز التسوية لا يكون فنيا

لم يتم إبلاغ اتحاد الكرة بشكل رسمي عن دعوى النادي الأهلي في مركز التسوية والتحكيم بشأن تحديد بطل دوري جمهورية مواليد 1999.

وكان FilGoal.com قد علم برفع الأهلي دعوى ضد اتحاد الكرة المصري لدى مركز التحكيم بسبب عدم إقامة مباراة فاصلة أو تحديد بطل لدوري 1999. (من هنا*)

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لم يتم إبلاغنا حتى الآن بشكل رسمي بأي شيء بشأن هذا الملف".

وأضاف "لدينا لجان مختصة في التظلمات والاستئناف على القرارات من قضاة تنص اللوائح والقوانين على اللجوء إليهم لأن اتحاد الكرة هيئة مستقلة مظلتها فيفا".

وتابع "هناك استقرار خلال المجالس الثلاث الأخيرة المتعاقبة بداية من هاني أبو ريدة مرورا بعمرو الجنايني وحتى أحمد مجاهد على أن دور وتدخل مركز التسوية والتحكيم لا يكون في الأمور الفنية".

وكشف المصدر "وهذا ما حدث بالفعل عندما حصل أندية النجوم وبتروجت والداخلية على حكم بإلغاء هبوطهم من دوري الممتاز ومع ذلك لم ينفذ".

وشدد "وذلك لأنه يتعارض مع قوانين ولوائح المسابقات المحلية والعالمية كما إن إلغاء مسابقة أو عدم تحديد مباراة فاصلة أو إعلان بطل لمسابقة عمرية هي وظيفة فنية لاتحاد الكرة".

واختتم تصريحاته "عندما تصل إلينا الدعوى سنتدارس أمرها ونرى حجتها وأسبابها وسنتخذ ما نراه مناسبا من قرارات للتعامل معها".

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