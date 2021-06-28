مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: لم نبلغ بدعوى الأهلي.. دور مركز التسوية لا يكون فنيا

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 17:32

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة المصري

لم يتم إبلاغ اتحاد الكرة بشكل رسمي عن دعوى النادي الأهلي في مركز التسوية والتحكيم بشأن تحديد بطل دوري جمهورية مواليد 1999.

وكان FilGoal.com قد علم برفع الأهلي دعوى ضد اتحاد الكرة المصري لدى مركز التحكيم بسبب عدم إقامة مباراة فاصلة أو تحديد بطل لدوري 1999. (من هنا*)

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لم يتم إبلاغنا حتى الآن بشكل رسمي بأي شيء بشأن هذا الملف".

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وأضاف "لدينا لجان مختصة في التظلمات والاستئناف على القرارات من قضاة تنص اللوائح والقوانين على اللجوء إليهم لأن اتحاد الكرة هيئة مستقلة مظلتها فيفا".

وتابع "هناك استقرار خلال المجالس الثلاث الأخيرة المتعاقبة بداية من هاني أبو ريدة مرورا بعمرو الجنايني وحتى أحمد مجاهد على أن دور وتدخل مركز التسوية والتحكيم لا يكون في الأمور الفنية".

وكشف المصدر "وهذا ما حدث بالفعل عندما حصل أندية النجوم وبتروجت والداخلية على حكم بإلغاء هبوطهم من دوري الممتاز ومع ذلك لم ينفذ".

وشدد "وذلك لأنه يتعارض مع قوانين ولوائح المسابقات المحلية والعالمية كما إن إلغاء مسابقة أو عدم تحديد مباراة فاصلة أو إعلان بطل لمسابقة عمرية هي وظيفة فنية لاتحاد الكرة".

واختتم تصريحاته "عندما تصل إلينا الدعوى سنتدارس أمرها ونرى حجتها وأسبابها وسنتخذ ما نراه مناسبا من قرارات للتعامل معها".

ماذا حدث

الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في ختام بطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

وصرّح طارق يحيى رئيس القطاعات في الزمالك لـ FilGoal.com: "نستغرب من احتفال الأهلي بالملعب، لترويج قصة وهمية إنهم فازوا علينا وتوجوا بالبطولة".

وشدد "ما يقوله الأهلي عن أولوية المواجهات المباشرة غير صحيح، لأن البطولة من دور واحد، فكيف يمكن تطبيق تلك القاعدة".

وأتم "على اتحاد الكرة التحلي بالشجاعة والمصداقية، وعدم التلاعب في أي شيء وإهدار حقوق الزمالك الشرعية حتى لا يحدث احتقان جديد".

فيما صرّح خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين والشباب في الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد لائحة تحدد هوية بطل الدوري ولذلك نظن أنها تُحسَم بالمواجهات المباشرة في حال التساوي بعدد النقاط".

وتابع: "اللائحة التي تم الترويج لها تخص الأدوار التمهيدية والتأهل من المجموعات، وليس لها علاقة بالأدوار النهائية. وفي الوقت نفسه لا توجد لائحة تنص على كيفية حسم البطل في حال التساوي بالنقاط".

وأتم: "سننتظر حكم اتحاد الكرة وفصله في الأمر، وسنحترم القرار سواء كان في صفنا أو ضدنا".

وبعدها قرر اتحاد الكرة لعب مباراة فاصلة، تأجلت مرتين، قبل تحديد موعد نهائي لها يوم 26 مايو، قبل أن تتأجل لأجل غير مسمى.

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