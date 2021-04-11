خالد بيبو لـ في الجول: لا توجد لائحة محددة لحسم هوية البطل.. لكن سنتقبل قرار اتحاد الكرة

الأحد، 11 أبريل 2021 - 17:15

كتب : أحمد الخولي

الزمالك والأهلي دوري 99

فسر خالد بيبو رئيس قطاع الشباب والناشئين في الأهلي، سبب احتفال لاعبي فريق مواليد 1999 بلقب بطولة الجمهورية، عقب الفوز على الزمالك 2-1.

ففي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة. بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

وصرّح بيبو لـ FilGoal.com: "فزنا على الزمالك وهذه نتيجة رائعة لشبابنا".

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وأضاف: "لا توجد لائحة تحدد هوية بطل الدوري ولذلك نظن أنها تُحسَم بالمواجهات المباشرة في حال التساوي بعدد النقاط".

وتابع: "اللائحة التي تم الترويج لها تخص الأدوار التمهيدية والتأهل من المجموعات، وليس لها علاقة بالأدوار النهائية. وفي الوقت نفسه لا توجد لائحة تنص على كيفية حسم البطل في حال التساوي بالنقاط".

وأتم: "سننتظر حكم اتحاد الكرة وفصله في الأمر، وسنحترم القرار سواء كان في صفنا أو ضدنا".

اللائحة التي يشير إليها بيبو في حديثه والتي حصل FilGoal.com على نسخة منها، تنص على أن فارق الأهداف هو المعيار الفاصل عند التساوي في النقاط.

نفس الأمر أوضحه الموقع الرسمي للأهلي، في تقديمه للمباراة صباح اليوم الأحد.

وكان الأهلي في حاجة للفوز 3-0، للتتويج باللقب، ولكنه لم يفز سوى 2-1 على ملعبه بمدينة نصر.

وتقدم للأهلي مصطفى فوزي، وتعادل إمام عاشور للزمالك من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم فهد جمعة الأهلي في النهاية ليفوز 2-1.

الأهلي الزمالك خالد بيبو
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