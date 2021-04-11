طارق يحيى لـ في الجول: كيف يُحسم دوري الجمهورية بالمواجهات المباشرة إذا كانت البطولة من دور واحد؟

الأحد، 11 أبريل 2021 - 16:35

كتب : أحمد الخولي

الزمالك والأهلي دوري 99

بارك طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، فريق ناديه من مواليد 1999، على الفوز ببطولة الجمهورية.

وقال يحيى لـ FilGoal.com: "نستغرب من احتفال الأهلي بالملعب، لترويج قصة وهمية إنهم فازوا علينا وتوجوا بالبطولة".

وشدد "ما يقوله الأهلي عن أولوية المواجهات المباشرة غير صحيح، لأن البطولة من دور واحد، فكيف يمكن تطبيق تلك القاعدة".

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وأتم "على اتحاد الكرة التحلي بالشجاعة والمصداقية، وعدم التلاعب في أي شيء وإهدار حقوق الزمالك الشرعية حتى لا يحدث احتقان جديد".

ماذا حدث؟

رغم الخسارة من الأهلي 2-1 في ختام دوري الجمهورية مواليد 1999، توج الزمالك بلقب البطولة بفارق الأهداف عن الأهلي.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

ولكن، بحسب اللائحة التي حصل FilGoal.com على نسخة منها، تنص أن فارق الأهداف هو المعيار الذي يتم ترتيب الفرق على أساسه.

نفس الأمر أوضحه الموقع الرسمي للأهلي، في تقديمه للمباراة صباح اليوم الأحد.

وكان الأهلي في حاجة للفوز 3-0، للتتويج باللقب، ولكنه لم يفز سوى 2-1 على ملعبه بمدينة نصر.

وتقدم للأهلي مصطفى فوزي، وتعادل إمام عاشور للزمالك من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم فهد جمعة الأهلي في النهاية ليفوز 2-1.

الأهلي الزمالك دوري الجمهورية 1999 طارق يحيى
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