بسبب كورونا.. الاتحاد الجنوب إفريقي يلغي رحلة منتخب السيدات إلى هولندا

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم إلغاء رحلة منتخب السيدات، إلى هولندا، لخوض مباراة ودية.

وأتى الإلغاء بعد إصابة 5 لاعبات بفيروس كورونا، ووضع المنتخب كاملا في حالة عزل.

يستعد كايرز تشيفز لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل. بعدما فاز على الوداد المغربي، وسيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي في المغرب، ولكن قررت الحكومة الجنوب إفريقية فرض حظرا في البلاد بسبب بدأ الموجهة الرابعة لفيروس كورونا. (طالع التفاصيل من هنا)

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ماذا حدث

قررت الحكومة الجنوب إفريقية فرض حظرا في البلاد بسبب بدأ الموجهة الرابعة لفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس جنوب إفريقي أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد بدأت في الانتشار في 5 ولايات، وهم: جوتنج وإيسترن كيب وويسترن كيب وفري ستيت وكوازولو ناتال.

كما ستكون مواعيد الحظر الجديدة من التاسعة مساء وحتى الرابعة فجرا، على أن يستمر لـ14 يوما، مع غلق المدارس والمطاعم.

وأوضح الرئيس الجنوب إفريقي أنه تم منع السفر من وإلى ولاية جوتنج إلا للعمل أو لنقل البضائع فقط.

وهنا قد تكمن مشكلة فريق كايرز تشيفز.

حيث يتواجد الفريق في ولاية جوتنج، وقد يواجه مشكلة في التنقل خارج الولاية بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وتعد جوهانسبرج -حيث يتواجد مقر نادي كايزر تشيفز- هي عاصمة ولاية جوتنج.

ويستعد كايرز تشيفز لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل. بعدما فاز على الوداد المغربي.

وسيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي في المغرب.