منافس الأهلي - كايزر تشيفز لـ في الجول: سنعقد اجتماعا لمناقشة أزمة منع السفر في البلاد

لم يتخذ نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي موقف نهائي بشأن قرار منع السفر من وإلى بعض المدن في بلاده بسبب الحظر الذي فرضته الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال فينا مافوسا المتحدث الرسمي لنادي كايزر تشيفز لـFilGoal.com: "النادي كان في إجازة يوم الأحد ولم نبحث موقفنا بخصوص القرارات الأخيرة في البلاد حول منع السفر بسبب فيروس كورونا".

وأضاف "سنعقد اجتماعا في النادي اليوم الإثنين لمناقشة كافة الجوانب الخاصة بقرار منع السفر في جنوب إفريقيا وذلك قبل نهائي إفريقيا".

ماذا حدث

قررت الحكومة الجنوب إفريقية فرض حظرا في البلاد بسبب بدأ الموجهة الرابعة لفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس جنوب إفريقي أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد بدأت في الانتشار في 5 ولايات، وهم: جوتنج وإيسترن كيب وويسترن كيب وفري ستيت وكوازولو ناتال.

كما ستكون مواعيد الحظر الجديدة من التاسعة مساء وحتى الرابعة فجرا، على أن يستمر لـ14 يوما، مع غلق المدارس والمطاعم.

وأوضح الرئيس الجنوب إفريقي أنه تم منع السفر من وإلى ولاية جوتنج إلا للعمل أو لنقل البضائع فقط.

وهنا قد تكمن مشكلة فريق كايرز تشيفز.

حيث يتواجد الفريق في ولاية جوتنج، وقد يواجه مشكلة في التنقل خارج الولاية بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وتعد جوهانسبرج -حيث يتواجد مقر نادي كايزر تشيفز- هي عاصمة ولاية جوتنج.

ويستعد كايرز تشيفز لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل. بعدما فاز على الوداد المغربي.

وسيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي في المغرب.