القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز

الإثنين، 28 يونيو 2021 - 12:30

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

تجبر لائحة دوري أبطال إفريقيا، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تغيير موعد أي مباراة في حال وجود قوة قاهرة تقبلها اللجنة المنظمة للبطولة.

يستعد كايرز تشيفز لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل. بعدما فاز على الوداد المغربي، وسيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي في المغرب، ولكن قررت الحكومة الجنوب إفريقية فرض حظرا في البلاد بسبب بدأ الموجهة الرابعة لفيروس كورونا. (طالع التفاصيل من هنا)

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البند الرابع من المادة الثالثة للوائح كاف توضح كيف يتعامل كاف مع مواعيد المباريات حيث تقول التواريخ المحددة للمباريات في أي جولة نهائية ولا يمكن تغييرها إلا في حال وجود قوة قاهرة توافق عليها اللجنة المنظمة في كاف.

مصدر مسؤول في كاف قال لـ FilGoal.com "تابعنا القرارات عن كثب، وسنتواصل مع المسؤولين في جنوب إفريقيا للتعرف على موقف كايزر تشيفز، وسنقوم بالتنسيق مع الحكومة المغربية".

وأوضح "إذا تطور الوضع الصحي، وأصبح هناك صعوبة لدى نادي كايزر تشيفز في التنقل أو لعب المباراة سنلجأ لحلول أخرى مثل تأجيل المواجهة أو نقلها لمكان آخر، لكننا لن نقرر أي شيء قبل معرفة موقف الجميع".

وفي حالة مستبعدة، وفقا لتصريحات المصدر المسؤول في كاف، قد لا يقتنع كاف بوجود قوة قاهرة تمنع كايزر تشيفز من لعب المباراة، وهنا يأتي دور المادة 15 من البند 11 في اللائحة.

وتقول المادة، التي من المستبعد اللجوء إليها: أي فريق متأهل للنهائي وينسحب من المباراة قبل انطلاقها، سيتم استبداله بالفريق الذي هزمه في نصف النهائي.

وفي هذه الحالة، التي تتطلب استمرار الظرف الحالي، مع عدم اقتناع كاف بكونه قوة قاهرة، يشارك الوداد المغربي في النهائي بدلا من كايزر تشيفز، ولكنها تظل حالة مستبعدة.

كايزر تشيفز الأهلي في إفريقيا
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