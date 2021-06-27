مدير أعماله لـ في الجول: إصابة وليد سليمان بإجهاد في الأمامية.. ووجوده أمام بيراميدز صعب

كشف حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان جناح الأهلي، عن إصابته بإجهاد في العضلة الأمامية.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وقال الحديدي لـ FilGoal.com: "سليمان يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، ومن المحتمل عودته للتدريبات الجماعية يوم السبت المقبل".

وكشف "بنسبة كبيرة لن يكون موجودا ضد بيراميدز في الدوري يوم الخميس المقبل".

صاحب الـ 36 عاما شارك في 16 مباراة مع الأهلي هذا الموسم آخرهم ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس السبت، وأحرز هدفا وحيدا.

وانتقل سليمان من إنبي إلى الأهلي في صيف 2011.

وحصد سليمان 5 بطولات دوري، ولقبي كأس مصر، و3 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، ضمن بطولات عديدة مع القلعة الحمراء.