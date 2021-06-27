انتهت في الكونفدرالية – الرجاء (5)-(4) بيراميدز.. خسارة ممثل مصر

الأحد، 27 يونيو 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء وبيراميدز، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة.

-محمد حمدي يهدر الركلة السابعة. الرجاء إلى النهائي.

-عبد الله مدكور يسجل السابعة للرجاء.

-أحمد توفيق يهدر خارج المرمى تماما.

-فابريس نجوما يهدر والشناوي يتصدى.

-أسامة جلال يسجل السادسة لبيراميدز.

-محمد زريدة يسجل للرجاء الركلة السادسة.

-محمد فاروق يهدر خارج المرمى.

-محمود بن حليب يسجل الخامسة.

-أحمد سامي يسجل الرابعة.

-الوردي يسجل الرابعة للرجاء.

-محمود وادي يسجل الركلة الثالثة.

-سند الورفلي يهدر الركلة الثالثة خارج المرمى.

-رمضان صبحي يهدر الركلة الثانية لبيراميدز.

-الشناوي يتصدى لركلة بن مالانجو.

-عبد الله السعيد يسجل الأولى لبيراميدز.

-سفيان رحيمي يسجل الركلة الأولى للرجاء

نهاية المباراة والاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ق. 73 محمود وادي يشارك بدلا من إبراهيم عادل.

ق. 50 إصابة إبراهيم عادل، واللاعب يتلقى العلاج ثم يعود للملعب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 الرد من بيراميدز واختراق من إبراهيم عادل وتصويبة من داخل منطقة الجزاء بجانب القائم بقليل.

ق. 44 أووه القاائم يمنع الأول للرجاء. عرضية، قابلها بن مالانجو برأسية في القائم الأيمن لـ أحمد الشناوي.

ق. 27 رأسية من بن مالانجو بجانب القائم.

ق. 13 انطلاقة من سقيان رحيمي على الجهة اليسرى وتوصويبة بوجه القدم الخارجي بجانب القائم.

بداية المباراة

في الكونفدرالية بيراميدز الرجاء
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