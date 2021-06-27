مدرب الأهلي: اتفقنا مع الشحات على ابتعاده فترة ليعود أفضل

الأحد، 27 يونيو 2021 - 00:54

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - حسين الشحات

كشف سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي عن الاتفاق مع حسين الشحات لاعب الفريق على الابتعاد عن المشاركة لفترة حتى يبعد الضغوط عنه.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي في إياب نصف النهائي بثلاثية دون رد. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عقب المباراة على قناة الأهلي: "اتفقنا مع الشحات أن يبتعد لفترة حتى يعود بشكل أفضل ويبعد الضغوط من عليه".

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وأضاف "الشحات لاعب كبير والنقد الذي يتعرض له بسبب أن الجمهور يعرف قدراته جيدا ويريد منه أن يقدم أفضل مستوى".

وشارك الشحات في بداية الشوط الثاني من مباراة الترجي، ونجح في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة من محمد مجدي "أفشة".

ويلعب الأهلي في النهائي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وكان كايزر تشيفز تأهل للنهائي بعدما فاز على الوداد المغربي بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقام المباراة النهائي في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، يوم 17 يوليو المقبل.

الأهلي حسين الشحات سامي قمصان
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