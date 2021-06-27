أكرم توفيق: أقاتل من أجل جماهير الأهلي.. وموسيماني فخور بي

الأحد، 27 يونيو 2021 - 00:43

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الترجي - أكرم توفيق

شدد أكرم توفيق لاعب الأهلي على أنه يقاتل من أجل إسعاد الجماهير الحمراء وحتى يحقق فريقه الانتصارات في كل المباريات.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي في إياب نصف النهائي بثلاثية دون رد.(طالع التفاصيل)

وقال أكرم توفيق عقب المباراة لقناة الأهلي: "أهم شيء هو الانتصار وإسعاد الجماهير، مباراة الترجي كانت خطوة جديدة استطعنا عبورها نحو النهائي".

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وأضاف "موسيماني تحدث معي بعد المباراة وأخبرني أنه سعيد لما قدمته وأنه فخور بي".

وواصل "ألعب في مركز غير مركزي ولكن يجب أن أقدم 100% من مجهودي وأحاول تنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب وأتمنى أن أظهر بمستوى أفضل في المباريات المقبلة وأكون عند حسن ظن الجماهير".

وأتم تصريحاته "أشارك في أي مركز يطلبه مني المدرب لأنني أريد أن ألعب وأحارب من أجل الجماهير وهذا ليس حديث فقط وأحارب من أجل نفسي ومن أجل الجمهور الذي يدعمني دائما وأحاول ألا أبخل بنقطة عرق واحدة".

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