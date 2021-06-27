الشحات: قادرون على إسعاد الجماهير بتحقيق الدوري وبطولة إفريقيا

الأحد، 27 يونيو 2021 - 00:41

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - نهضة بركان - السوبر الإفريقي

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن فريقه قادر على الفوز بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي في إياب نصف النهائي بنتيجة 3-0 ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 4-0. (طالع التفاصيل)

وقال الشحات عبر قناة الأهلي: "الجميع في قمة تركيزه منذ بداية البطولة الإفريقية".

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وتابع "كنا نعلم أننا لم نتأهل رغم الفوز في تونس".

وواصل "محمد مجدي أفشة من أفضل اللاعبين داخل قارة إفريقيا".

وعن الهدف الذي سجله من صناعة أفشة، كشف "أتحدث معه دائما على أنني سأركض بمجرد حصوله على الكرة لكي يمررها لي في الأمام".

واستمر "أعد الجماهير أن الفترة المقبلة ستكون أفضل، نحن في قمة تركيزنا، ونستطيع أن نسعدهم بتحقيق الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وأتم "سنضع تركيزنا على مباريات الدوري في الوقت الحالي ثم سنعود للتركيز على نهائي إفريقيا".

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