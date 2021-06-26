مؤتمر موسيماني: الطرد نقطة تحول في مباراة مباراة الترجي.. وكايزر تشيفز فريق غريب

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن طرد إلياس شتي مدافع الترجي كان نقطة تحول في مباراة الفريقين.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي في إياب نصف النهائي بثلاثية دون رد. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الترجي كان الأفضل في بداية المباراة لكن في كرة القدم ليس من المهم أن أبدأ جيدا فقط والأهم كيف تنتهى في المباراة".

وأضاف "الطرد لحظة تحول المباراة ولكنه كان مستحقا وبداية المباراة جعلت هناك انطباع خاطئ وظن الترجي أنه سيفوز ولكني أخبرت اللاعبين بهذا السيناريو ليلة المباراة".

وواصل "الحمد لله على تسجيل ركلة الجزاء وحقيقة الطرد ساعدنا، تسيدنا مباراة الذهاب قبل أن نفوز في العودة والفيديو مهم ولعب دورا كبيرا بديل ما حدث في ركلة الجزاء وهدف الشحات وبدون الفيديو لن يحتسبهما الحكم".

وأكمل "الترجي فريق جيد ولكن بتسجيل الأهداف خاصة الهدف الثاني قتلنا المباراة واستحوذنا على اللعب".

وأشار "من المؤكد أن لدي مشاعر طيبة بعد الصعود للنهائي للموسم الثاني على التوالي ولكن للحقيقة كنا نتوقع هذا السيناريو".

وأكد "هزمنا أكبر الفرق في إفريقيا خلال البطولة ولكننا فريق قوي وقادر على الانتصار وهزمنا صنداونز بفارق هدفين والوداد بخماسية والترجي بثلاثية، والحمد لله على هذه النتائج".

ووجه رسالة للجمهور قائلا: "رسالتي لجمهور الأهلي أنه اللاعب رقم 12 وأطالبهم بالصبر، لم نصل بعد للمستوى الأقوى والأفضل ولكن نستطيع فعل ذلك مع مرور الوقت".

وأوضح "لا أتحكم في استدعاء لاعبي الأهلي للمنتخب الأولمبي وتزامن الأولمبياد مع نهائي إفريقيا، وليس لدي معلومة عما سيحدث في هذا الأمر".

وعن المباراة قال: "تبديل ديانج وأفشة وشريف من أجل إراحتهم ومنح الفرصة للاعبين مثل وليد سليمان والشحات وكهربا".

وشدد "لا نملك تريكة وبركات وهذه الأسماء الكبيرة التي كان يمتكلها مانويل جوزيه، وهذا الجيل مختلف وجديد ونحن أقل كثيرا منهم ولكن كل بطولة نحققها تكسبنا ثقة ولكن لا وجه للمقارنة مع الجيل الذهبي العظيم".

وتابع "أنا هنا منذ 8 شهور فقط ومازلت احتاج للوقت والفريق سيلعب كرة أفضل وسأريكم كرة مثلما كان يلعب صنداونز والتمريرات الكثيرة وما يحبه الجماهير من أداء".

واستمر في تصريحاته "أتمنى تكرار الألقاب العشرة الذي حققتهم مع صنداونز في الأهلي".

مواجهة كايزر تشيفز

موسيماني انتقل للحديث عن منافس الأهلي في نهائي إفريقيا قائلا: "كايزر تشيفز فريق غامض وبالرغم من احتلاله مركز متأخر في الدوري الجنوب إفريقي إلا أنه تأهل لنهائي إفريقيا ومن الصعب التوصل لتعريف لهم لأنهم يسجلون الكثير من الأهداف وتتلقى شباكهم الكثير من الأهداف".

وأوضح "دراسة فريق كايزر تشيفز ستكون صعبة على عكس فرق مثل أورلاندو بايرتس وصنداونز".

وكشف "في إحدى المرات خسر كايزر تشيفز من فريق درجة ثانية في جنوب إفريقيا ثم فازوا على صنداونز في المباراة التالية".

وأتم تصريحاته "كايزر تشيفز فريق قوي ومن أكبر الفرق في جنوب إفريقيا أكبر أيضا من صندوانز ولكن انتصارات صنداونز في آخر 10 سنوات هي السبب في لمعانه عن الفريق الأكثر شعبية في جنوب إفريقيا وهو كايز تشيفز".