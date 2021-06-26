مؤتمر الشعباني: ضربة الجزاء والطرد قتلوا فرصنا.. وقدمنا أحد أفضل عروضنا على الإطلاق هذا الموسم

كشف معين الشعباني المدير الفني لـ الترجي التونسي أن الطرد وضربة الجزاء السبب في الخسارة أمام الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي بنتيجة 3-0 في الإياب بعدما فاز ذهابا 1-0 ليتأهل للنهائي الثاني على التوالي والرابع عشر في تاريخه في دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نشعر بالحزن للخسارة لكن ضربة الجزاء والطرد قتلوا فرصنا في المباراة".

وأكمل "الطرد وضربة الجزاء هما السبب في الخروج، وليس نتيجة مباراة الذهاب أو أي شئ آخر".

وأضاف "كنا الأفضل من الأهلي حتى هذه اللحظة وسنتحلى بالروح الرياضية ونقول مبروك للأهلي وسنعود أقوى الموسم القادم".

وأردف "في أول 35 دقيقة كنا الأفضل ولم يلعب الاهلي بأسلوبه والطرد آثر علينا لأنه من الصعب خوض 60 دقيقة بـ 10 لاعبين".

وتابع "لم نستطع مجاراة الأهلي بدنيا بسبب النقص العددي ولكننا قدمنا واحد من أفضل عروضنا على الإطلاق خلال هذا الموسم، وضغطنا عليهم ونجحنا في الاستحواذ على الكرة في بعض الاوقات".

وأوضح "في حالة نجحنا في احراز هدف في البداية كنا نستطيع التأهل والطرد حرمنا من العودة في النتيجة، وسنحت لنا فرصة في نهاية الشوط الأول لم نستغلها".

وعن مستقبله مع الترجي "أنا مدرب محترف وقدمت للترجي كل ما أملكه من قوة ولم أبخل بأى شئ وأتقبل التغيير بالرغم من حجم التغييرات التى حدثت في الفريق، أنا تحت أمر الترجي دائما لكن بعد نهاية المباراة ليس بالوقت المناسب للحديث حول مستقبلي".

واستدرك "راض عن مسيرتي حتي الآن مع الترجي وحققنا الكثير من الألقاب رغم أن الفريق تغير أكثر من مرة لكن نجحنا في تحقيق بطولات كثيرة".

وأتم ردا على الفارق بين مواجهتي الأهلي والزمالك: "لا أحب المقارنات بين الأهلي والزمالك بالرغم من أني واجهت كليهما فهما فريقين كبيرين في إفريقيا، والفارق يكمن في أننا لم ننجح في استغلال الفرص التي سنحت لنا أمام الأهلي بينما نجح هو في تحويل فرصه لأهداف".









































































































وكرر الأهلي فوزه على الترجي بعدما هزم الفريق التونسي قبل أسبوع في ملعب رادس بهدف دون رد.

وكان كايزر تشيفز تأهل للنهائي بعدما فاز على الوداد المغربي بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقام المباراة النهائي في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، يوم 17 يوليو المقبل.

ثلاثية الأهلي سجلها علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي على الترجي ذهابا وإيابا في الأدوار الإقصائية في بطولات إفريقيا.