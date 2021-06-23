تقرير: ليفربول يفكر في ضم لاعب أستون فيلا لخلافة فينالدوم

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

جون ماكجين - أستون فيلا - توتنام

يفكر ليفربول في ضم جون ماكجين لاعب وسط أستون فيلا ليخلف جيني فينالدوم الذي ترك النادي متجها نحو باريس سان جيرمان.

وأفادت شبكة ذا أتليتك أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يدرس ضم ماكجين هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن أستون فيلا قد يطلب 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن النجم الاسكتلندي، وهو ما يصعب إمكانية حدوث الصفقة.

أخبار متعلقة
ماكجين: ثلاثي وسط كرواتيا أثبتوا أنهم لاعبين كبار..وتلك هي البداية بالنسبة لنا هندرسون: كل مباريات ثمن النهائي صعبة إنريكي: مرتبط بتعاقد مع إسبانيا حتى نهاية كأس العالم لمسة فنان

سبق لكلوب أن وصف لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عامًا بأنه "لاعب خارق".

ماكجين مدد عقده مع أستون فيلا في ديسمبر الماضي لمدة 5 سنوات، وهو ما يجعل سعره عاليا.

جون ماكجين شارك هذا الصيف مع منتخب اسكتلندا في بطولة يورو 2020 وودع المسابقة بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام كرواتيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الثلاثاء.

وقال ماكجين في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "نشعر بإحباط كبير وخيبة أمل بالنظر لما كان بإمكاننا أن نحققه".

وأضاف "منتخب كرواتيا اعتمد على خبراته في مثل تلك الأوضاع في الماضي، دعونا لا ننسى أنهم وصلوا لنهائي كأس العالم منذ فترة ليست طويلة".

وتابع "كانت مباراة صعبة، وكان بإمكاننا أن نستغل بعض الفرص الي أتيحت لنا، لكن كرواتيا استحقت الفوز".

وأوضح "فقدنا جيلمور بسبب فيروس كورونا، وكان جزء كبيرا من حفاظنا على الاستحواذ، لكننا تأقلمنا على الأمر وحاولنا أن نصعب المهمة عليهم، ولكن في النهاية مودريتش وكوفاسيتش وبروزوفيتش أثبتوا أنهم لاعبين كبار وكانوا أفضل منا للأسف".

وأتم تصريحاته "قدم منتخب كرواتيا ثلاث لمحات جميلة وتفوقوا علينا، إنها البداية بالنسبة لنا وآمل أن نشارك في المزيد من البطولات الكبرة في السنوات القادمة".

واحتل منتخب اسكتلندا المركز الرابع في المجموعة الرابعة بعد حصوله على نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

بينما تأهل كل من إنجلترا، وكرواتيا، والتشيك لدور الـ 16.

وشارك منتخب اسكتلندا في الـيورو للمرة الأولى منذ نسخة 1998 والتي حصل بها على نقطة واحدة أيضا بتعادل وهزيمتين.

ليفربول أستون فيلا جون ماكجين
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرحلة مستمرة.. ويلبيك يجدد تعاقده مع برايتون 33 دقيقة | ميركاتو
عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي بغلق صفحة الذهاب ضد الترجي 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رقم بولسين لم يصمد طويلا.. فورسبرج يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو 42 دقيقة | يورو 2020
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني بالفيديو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سيحمل لواء الهجوم في فلورنسا.. فيورنتينا يتم تعاقده مع جناح الأرجنتين ساعة | ميركاتو
كأس العرب للشباب – مصر تضمن التأهل بالفوز على الجزائر ساعة | منتخب مصر
مباشر يورو 2020 – سلوفاكيا (0)-(3) إسبانيا.. السويد (2)-(0) بولندا.. الثاااني ساعة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – أزبليكويتا يبدأ وعودة بوسكيتس مع إسبانيا.. وهامشيك يقود سلوفاكيا ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك