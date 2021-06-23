تقرير: ليفربول يفكر في ضم لاعب أستون فيلا لخلافة فينالدوم

يفكر ليفربول في ضم جون ماكجين لاعب وسط أستون فيلا ليخلف جيني فينالدوم الذي ترك النادي متجها نحو باريس سان جيرمان.

وأفادت شبكة ذا أتليتك أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يدرس ضم ماكجين هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن أستون فيلا قد يطلب 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن النجم الاسكتلندي، وهو ما يصعب إمكانية حدوث الصفقة.

سبق لكلوب أن وصف لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عامًا بأنه "لاعب خارق".

ماكجين مدد عقده مع أستون فيلا في ديسمبر الماضي لمدة 5 سنوات، وهو ما يجعل سعره عاليا.

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جون ماكجين شارك هذا الصيف مع منتخب اسكتلندا في بطولة يورو 2020 وودع المسابقة بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام كرواتيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الثلاثاء.

وقال ماكجين في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "نشعر بإحباط كبير وخيبة أمل بالنظر لما كان بإمكاننا أن نحققه".

وأضاف "منتخب كرواتيا اعتمد على خبراته في مثل تلك الأوضاع في الماضي، دعونا لا ننسى أنهم وصلوا لنهائي كأس العالم منذ فترة ليست طويلة".

وتابع "كانت مباراة صعبة، وكان بإمكاننا أن نستغل بعض الفرص الي أتيحت لنا، لكن كرواتيا استحقت الفوز".

وأوضح "فقدنا جيلمور بسبب فيروس كورونا، وكان جزء كبيرا من حفاظنا على الاستحواذ، لكننا تأقلمنا على الأمر وحاولنا أن نصعب المهمة عليهم، ولكن في النهاية مودريتش وكوفاسيتش وبروزوفيتش أثبتوا أنهم لاعبين كبار وكانوا أفضل منا للأسف".

وأتم تصريحاته "قدم منتخب كرواتيا ثلاث لمحات جميلة وتفوقوا علينا، إنها البداية بالنسبة لنا وآمل أن نشارك في المزيد من البطولات الكبرة في السنوات القادمة".

واحتل منتخب اسكتلندا المركز الرابع في المجموعة الرابعة بعد حصوله على نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

بينما تأهل كل من إنجلترا، وكرواتيا، والتشيك لدور الـ 16.

وشارك منتخب اسكتلندا في الـيورو للمرة الأولى منذ نسخة 1998 والتي حصل بها على نقطة واحدة أيضا بتعادل وهزيمتين.