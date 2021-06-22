البنك الأهلي يعلن عودة قاعود للتدريبات واستمرار إيقافه عن المباريات

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

هدف محمود قاعود مع إنبي أمام مصر المقاصة

أعلن نادي البنك الأهلي عودة محمود قاعود للتدريبات الجماعية مع استمرار إيقافه عن المباريات الرسمية.

وكان اللاعب قد تعرض للإيقاف من قِبل النادي بعد رفضه الخروج مستبدلا في مباراة سموحة بالدوري المصري.

وقرر خالد جلال إيقاف محمود قاعود لاعب فريقه لأجل غير مسمى وتغريمه 50 ألف جنيها وإحالته للتحقيق من قبل مجلس إدارة النادي بسبب رفضه التبديل في مواجهة سموحة. (طالع التفاصيل)

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وأوضح كريم حسن شحاتة المدير الرياضي للفريق عبر المركز الإعلامي أن اللاعب عاد للتدريبات الجماعية عقب التزامه الكامل بتنفيذ عقوبة التدريب منفردا لمدة شهر وتقبله للغرامة المالية الكبيرة، وتكرار الاعتذار عما بدر منه في المباراة.

وشدد المدير الرياضي أن عقوبة الاستبعاد من المشاركة في المباريات الرسمية لا تزال مستمرة في انتظار قرار خالد جلال المدير الفني للفريق.

واعتذر اللاعب من قبل للنادي والمدير الفني. (طالع التفاصيل)

قاعود البالغ 32 عاما شارك في 21 مباراة الموسم الجاري وسجل هدفا واحدا.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 –قبل الأخير- برصيد 19 نقطة في ترتيب الدوري من 24 مباراة وله مباراتين مؤجلتين ضد الأهلي وبيراميدز.

محمود قاعود البنك الأهلي في الدوري
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