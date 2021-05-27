قاعود يعتذر لخالد جلال وإدارة البنك الأهلي

الخميس، 27 مايو 2021 - 00:30

كتب : FilGoal

خالد جلال - الزمالك

تقدم محمود قاعود لاعب البنك الأهلي بالاعتذار لخالد جلال المدير الفني لفريقه ومجلس إدارة النادي عما بدر منه خلال مباراة سموحة.

محمود قاعود

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

ورفض قاعود التبديل خلال مباراة سموحة في الجولة الـ24 من الدوري التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال قاعود عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أعتذر للجهاز الفني للبنك الأهلي وإدارة النادي بسبب رفضي التبديل أمام سموحة".

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وأضاف "كنت أشعر بالضغط وأريد أن أساهم في فوز فريقي لتحسين موقفه في جدول الدوري".

وواصل "أعترف بالخطأ وأتقبل عقوبة الجهاز الفني ومجلس الإدارة".

وأتم تصريحاته "أكرر أنني لم أقصد الإساءة لأي شخص أو للنادي من خلال ما بدر مني، وأن ذلك حدث بدافع رغبتي في قيادة الفريق للفوز".

وقرر خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي إيقاف محمود قاعود لأجل غير مسمى وتغريمه 50 ألف جنيها بشكل مبدئي، وإحالته للتحقيق من قبل مجلس الإدارة.

البنك الأهلي محمود قاعود
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