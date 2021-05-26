خالد جلال غاضبا: هل سنحصل على حقنا بعد هبوط البنك الأهلي.. وقررت إيقاف وتغريم قاعود

انفجر خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي غاضبا عقب تعادل فريقه مع سموحة في الدوري، مهاجما اتحاد الكرة والحكام.

محمود قاعود النادي : البنك الأهلي البنك

وتعادل البنك الأهلي مع سموحة بهدفين لكل فريق في الجولة 24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال خالد جلال عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 2: "البنك الأهلي فريق كبير وما يحدث معه ظلم وإذا أراد اتحاد الكرة إيقافي فليفعل ذلك".

وأضاف "طرد وضربة جزاء في كل مباراة وأقول سوف ينتهي ذلك، ولكن في 9 مباريات يحتسب علينا 8 ضربات جزاء وطرد 4 لاعبين هذا كثير".

وأكمل "كنا الأفضل من سموحة فنيا وتسيدنا اللقاء ولكن الحكم والفيديو حرمونا من الفوز".

وواصل "كل مباراة اسأل من هو حكم الفيديو وعندما يخبروني اسم الحكم أقول لهم لا اريده، أريد أن أعرف من هو الشخص المسؤول عن ذلك لأشتكي له هل أحمد مجاهد أم من".

وتابع "ما فعله محمود قاعود لا يحدث من أي لاعب في العالم وقررت إيقافه وتغريمه مبلغ مالي كبير وتحويله للتحقيق من قبل مجلس الإدارة".

واستمر في تصريحاته "إذا كان يريد اتحاد الكرة أن تهبط بعض الفرق بعينها فليخبرنا بذلك حتى نلعب بشكل هادئ وأنا كمدرب أرفض تماما كل ما يحدث تجاه نادي البنك الأهلي".

وأتم حديثه "أريد أن أعرف متى سنحصل على حقوقنا، هل عندما يهبط نادي البنك الأهلي أم متى".

وقرر خالد جلال إيقاف محمود قاعود لاعب فريقه لأجل غير مسمى وتغريمه 50 ألف جنيها وإحالته للتحقيق من قبل مجلس إدارة النادي بسبب رفضه التبديل في مواجهة سموحة.