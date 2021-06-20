مؤتمر مدرب الرجاء: التعادل مع بيراميدز نتيجة جيدة وكان يمكننا التسجيل

الأحد، 20 يونيو 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء المغربي

يرى لسعد الشابي المدير الفني للرجاء المغربي أن تعادل فريقه سلبيا مع بيراميدز يعد نتيجة جيدة وصعبة في الوقت ذاته.

وتعادل بيراميدز مع الرجاء سلبيا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية في ملعب الدفاع الجوي.

وقال الشابي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة قوية أمام بيراميدز وكنا نستطيع التسجيل".

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وأضاف "أهدرنا 3 فرص مؤكدة للتسجيل أبرزها عن طريق سفيان رحيمي، وفي المقابل بيراميدز كان له فرصة واحدة هي الأخطر خلال الشوط الثاني".

واستمر في تصريحاته "علينا نسيان نتيجة الذهاب والتركيز على مباراة الإياب".

وشدد "التعادل السلبي نتيجة جيدة للفريقين وتجعل الطرفين أمام فرصة من أجل التأهل للنهائي".

وأتم تصريحاته "في الشوط الثاني لعبنا بمجازفة كبيرة من أجل خطف هدف ولكن لم يحدث ذلك وانتهت المباراة بالتعادل السلبي".

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