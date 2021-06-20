خبر في الجول - اتجاه وزاري للموافقة على حضور جماهيري محدود لمباراة الأهلي والترجي

الأحد، 20 يونيو 2021 - 22:24

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي - الأهلي - صن داونز

تتجه وزارة الرياضة للموافقة على حضور جماهيري محدود لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل وزارة الرياضة المصرية، فإت الاتجاه للموافقة على حضور الجماهير لمباراة الأهلي أمام الترجي، لكن بأعداد محدودة.

وكان الأهلي قد تغلب على الترجي التونسي في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله محمد شريف.

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وكان FilGoal.com قد علم صباح اليوم الأحد أن الأهلي حصل على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على حضور 10 آلاف متفرج خلال مواجهة الترجي على استاد الأهلي We السلام لكن بشرط موافقة الأجهزة المعنية في مصر. (من هنا)

وتقدم الأهلي بطلب لحضور 20 ألف من الجماهير لمواجهة الإياب أمام الترجي المقرر لها السبت المقبل من الملعب الذي يسع إلى 30 ألف متفرج.

وعلم FilGoal.com من مصدر بوزارة الشباب والرياضة المصرية أن الاتجاه للموافقة على حضور جماهيري محدود بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وسيتم الاستقرار على العدد الرسمي المقرر حضوره قبل إرسال الموافقة النهائية إلى النادي الأهلي ومن ثم إعلانها.

ويضع الأهلي قدما نحو المباراة النهائية بعد الفوز خارج ملعبه على فريق الترجي ويكفيه التعادل فقط لضمان تأهله.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في التاسعة من مساء السبت لتحديد طرفي النهائي بشكل رسمي.

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