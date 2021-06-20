خبر في الجول – خطوة واحدة متبقية.. الأهلي يحصل على موافقة كاف لحضور 10 آلاف ضد الترجي

الأحد، 20 يونيو 2021 - 14:17

كتب : فادي أشرف أحمد الخولي

جماهير الأهلي - الأهلي - صن داونز

تتبقى خطوة واحدة للأهلي، ليلعب الفريق أمام حضور جماهيري حينما يواجه الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في استاد الأهلي we السلام.

وعلم FilGoal.com من مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الاتحاد القاري قد خاطب الأهلي بموافقته على حضور 10 آلاف متفرج في مباراة السبت، في الاستاد الذي يتسع إلى 30 ألف متفرج.

وكان الأهلي، قد طلب حضور 20 ألف متفرج للمباراة، في خطابين أرسلهما لـ كاف، وللأجهزة المعنية بالأمر في مصر.

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موافقة كاف لا تعني حضور الجماهير بشكل نهائي

وينتظر الأهلي في الأيام المقبلة ورود الموافقة من الأجهزة الأمنية والصحية في مصر على حضور الجماهير، بعد موافقة كاف على حضور 10 آلاف متفرج.

وصرح مصدر بالأهلي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ FilGoal.com: "نحن مطمئنون، ننسق على أعلى المستويات في الدولة لحضور الجمهور مع الحفاظ على كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، خاصة بعد الأجواء التي قابلناها في ملعب رادس في الذهاب".

وأتم المصدر مشددا "لم يصلنا الرد من الأجهزة المعنية بعد".

وحضر جمهور كثير مباراة الذهاب يوم السبت في ملعب حمادي العقربي والتي شهدت شغبا وإطلاق الأمن للغاز المسيل للدموع.

وكان الترجي أعلن حصوله على موافقة بدخول 5 آلاف مشجع فقط للمواجهة.

وإذا عبر الأهلي للنهائي سيواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أو الوداد المغربي.

وخسر الأخير في ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.

الترجي الأهلي في إفريقيا حضور الجمهور
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