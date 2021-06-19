موسيماني: الأهلي لا يقف على لاعب.. وهذا ما أثر علينا ضد الترجي

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أن فريقه لا يقف على أي لاعب، موضحا أكثر ما أثر على الفريق بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي.

وانتصر الأهلي على الترجي بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

انتصار جاء بعد تأجيل المباراة لمدة ساعة بسبب الاشتباكات التي حدثت بين الأمن التونسي وجماهير الترجي قبل اللقاء.

وقال موسيماني عقب المباراة لقناة الأهلي: "نتعامل مع كل الظروف. ضد الهلال في الموسم الماضي الأجواء كانت أصعب لأن جماهير الفريق السوداني اقتحمت أرض الملعب".

وأضاف "لا يوجد لدينا أي مشكلة للتعامل مع مثل هذه المواقف".

وعن أصعب ما واجه الأهلي بسبب تأجيل اللقاء، شرح "الصعوبة تمثلت في أن الفريق يتناول وجبته الأخيرة قبل المباراة بـ3 ساعات وبعد تأجيلها لساعة أصبح الفريق لم يأكل لـ4 ساعات ولهذا افتقدنا للطاقة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني".

وواصل "لم نكن نريد أن نختلق الأعذار. كان علينا أن نكون في قمة تركيزنا خلال المباراة، ولا أقول ذلك لأننا حققنا الفوز".

وعن ما قاله للاعبين بعد تأجيل اللقاء، كشف "طلبت من اللاعبين الهدوء، لأن دورهم هو لعب كرة القدم".

وأكمل "تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة لتحفيزهم لكن بعد ما حدث كان علينا أن نجدد دوافعهم مجددا، وحدث ذلك بمساعدة محمد الشناوي وسعد سمير وسيد عبد الحفيظ".

واستمر "الأمر لا يدور حولي فقط، أنا محاط بمجموعة أشخاص رائعين لكني لست وحدي".

وعن عودة محمد مجدي أفشة للفريق ومدى تأثر الأهلي حال غيابه، قال: "الفريق لا يقف على لاعب واحد. أفشة لا يزال مصابا وغير جاهز بنسبة 100%".

واستطرد "أقول دائما للاعبين نحن فريق جيد وقوي. رأيت الأهلي يفوز دون العديد من اللاعبين لكن لا يهم من يلعب".

وتابع "لقد أُصبت بفيروس كورونا ولم أتواجد في المباريات لكن الفريق انتصر. الشناوي غاب ضد الزمالك والفريق انتصر، أفشة غاب وانتصرنا. الفريق هو الأهم".

وعن الفوز بـ3 مباريات في نصف النهائي ضد الوداد ذهابا وإيابا في الموسم الماضي وضد الترجي ذهابا وتحقيق رقم قياسي، علّق "لا أطارد الأرقام فقط أضع كل تركيزي على الفوز وتطوير الفريق".

وأتم "الأهلي فريق كبير وأتيت له وهو كبير. هناك العديد من المدربين الذين فعلوا العديد من الأشياء مثل مانويل جوزيه الذي ألهمني كثيرا وأكن له كل الاحترام لأنه بمثابة الأسطورة".