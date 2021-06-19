في رادس حكايات حمراء.. الأهلي يهزم الترجي وأجواء ملعب "الغاز والنار"

عاد الأهلي من تونس بفوز مهم وثمين على الترجي بهدف دون رد، في عقر داره وعلى ملعبه "رادس" وبين جماهيره، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع الأهلي التغلب على الترجي وعلى الأجواء المثيرة التي سبقت المباراة بسبب الاشتباكات التي نشبت بين قوات الأمن التونسي وجماهير الترجي بسبب حضور المباراة من مدرجات ملعب رادس.

وأدت الاشتباكات إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن على الجماهير، ما أدى إلى اختناق لاعبي الأهلي وطاقم التحكيم وتأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة.

ملف - طالع كل تفاصيل أحداث ما قبل مباراة الترجي والأهلي

على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين السبت المقبل في استاد الأهلي we السلام.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها الأهلي على الترجي في ملعب رادس، بعدما انتصر سابقا على الفريق التونسي في عقر داره في نهائي 2012 ومجموعات الكونفدرالية 2015 وربع نهائي دوري الأبطال 2017 ومجموعات الأبطال 2018.

وصف المباراة

دخل الأهلي اللقاء دون الظهير الأيمن محمد هاني الذي تعرض للإصابة، وأيضا محمد مجدي "أفشة" الذي ظل على مقاعد البدلاء لعودته للتو من الإصابة.

بدأت المباراة بهدوء من الجانبين ومرت الدقائق العشرة الأولى دون خطورة على المرمى.

وظهر نشاط الترجي الهجومي في الدقيقة 14 عندما مر حمدو الهوني من الناحية اليسرى وأرسل عرضية خطيرة لكن بدر بانون أبعد الكرة وأنهى خطورة الهجمة.

وهدد الأهلي مرمى الترجي في الدقيقة 16 بعدما نفذ علي معلول ركلة حرة بشكل سريع لتصل الكرة إلى محمد شريف أمام المرمى ويسدد ويبعدها الحارس معز بن شريفية لركلة ركنية.

هدف أحمر غير محتسب

ومن تسديدة قوية لحمدي فتحي ارتدت من الحارس معز بن شريفية سجل محمد شريف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 30.

لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل وبعد العودة للفيديو أكد القرار ولم يحتسب الهدف.

وفي أخطر فرصة للترجي مر محمد علي بن رمضان من بدر بانون وأصبح في مواجهة المرمى لكن الشناوي أبعد الكره ببراعة ومنع الفريق التونسي من التسجيل في الدقيقة 34.

ومر ويليام توجي من الناحية اليمنى وسدد بقوة لكن دفاع الأهلي أبعد الكرة لركنية.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ظهرت خطورة الترجي أولا من ركلة حرة مباشرة نفذها محمد علي بن رمضان وقابلها فوسيني كوليبالي بضربة رأسية لكن الشناوي أمسك بالكرة.

وكاد طاهر أن يضع الأهلي في المقدمة بعدما أرسل له أكرم توفيق عرضية متقنة لكنه قابلها بتسديدة مباشرة ووضع الكرة بعيدا عن المرمى.

ونشط الترجي في الهجوم وزادت سرعة اللعب في محاولات من الفريق التونسي على مرمى الشناوي.

ومرة ثانية كاد محمد شريف أن يسجل التقدم للأهلي بعد ركنية نفذها معلول على رأس حمدي فتحي ثم ذهبت الكرة إلى شريف الذي حاول تغيير مسارها نحو المرمى لكن الحارس معز بن شريفية أمسك بها.

وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي في الدقيقة 62 بنزول محمد مجدي "أفشة" بدلا من صلاح محسن.























































هدف أحمر

وانطلق أليو ديانج بالكرة من وسط الملعب واخترق دفاع الترجي ومرر كرة جعلت محمد شريف في مواجهة المرمى، ليضع الكرة بالقدم اليسرى نحو الشباك وتصطدم بالقائم وتعود له أمام الشباك الخالية ليسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 67.

وانتظر الحكم للتأكد من الفيديو لعدم وجود حالة تسلل على محمد شريف، وأكد صحة الهدف.

بعدها أجرى موسيماني التغيير الثاني للأهلي بنزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد.

وفي الدقيقة 83 دفع موسيماني بالثنائي والتر بواليا ورامي ربيعة بدلا من محمد شريف وأكرم توفيق.

واستمرت محاولات الترجي للتعادل وسدد محمد علي بن رمضان كرة قوية أمسك بها الشناوي.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.