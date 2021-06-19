مؤتمر مدرب الرجاء البيضاوي: سنعمل على استغلال نقاط ضعف بيراميدز

أكد لسعد الشابي المدير الفني للرجاء المغربي أنه سيعمل على استغلال نقاط ضعف بيراميدز من أجل الوصول لنهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب بيراميدز ضد الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، غدا الأحد.

وقال لسعد الشابي في المؤتمر الصحفي: "ستكون مباراة صعبة ولها قيمة كبيرة لأنها نصف نهائي وضد فريق قوي تأهل مرتين متتاليتين لهذا الدور".

وشدد "مواجهات نصف النهائي مختلفة عن دور المجموعات لأن حساباتها مختلفة للغاية".

وواصل "يجب علينا أن نكون في قمة تركيزنا خلال مباراتي الذهاب والإياب".

وعن إمكانية تأثر لاعبي فريقه بالعروض المقدمة إليهم، رد "لاعبو الفريق هم أبناء النادي ولا يوجد أي مشكلة على الإطلاق لأن هدفهم هو الفوز بالبطولة".

وتابع "الفريق جاهز للغاية للعب مباراتي نصف النهائي ولن يتأثر بنتيجة مباراتي الذهاب والعودة حتى لو لم أكن أنا المدرب في هاتين المباراتين".

واستمر "بيراميدز فريق رائع ويمتلك عدة لاعبين لديهم مهارات ممتازة خصوصا في الجانب الهجومي".

وأتم "لكن لديهم نقاط ضعف وسأعمل على استغلالها لتحقيق نتيجة تجعلنا أقرب للنهائي".