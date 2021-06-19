الأمن التونسي يطلق الغاز للسيطرة على جماهير الترجي قبل دقائق من مباراة الأهلي

أطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع للسيطرة على جماهير الترجي في مدرجات ملعب رادس قبل دقائق من مواجهة الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسمحت الجهات الأمنية التونسية بحضور 5 آلاف من جماهير الترجي للمباراة.

لكن الأمن التونسي اضطر إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الجماهير التي بدأت تدخل للملعب بأعداد أكثر من 5 آلاف.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الترجي. (تعرف على التشكيل)