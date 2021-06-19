الأمن التونسي يطلق الغاز للسيطرة على جماهير الترجي قبل دقائق من مباراة الأهلي

السبت، 19 يونيو 2021 - 17:22

كتب : FilGoal

جمهور الترجي في ملعب رادس

أطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع للسيطرة على جماهير الترجي في مدرجات ملعب رادس قبل دقائق من مواجهة الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسمحت الجهات الأمنية التونسية بحضور 5 آلاف من جماهير الترجي للمباراة.

لكن الأمن التونسي اضطر إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الجماهير التي بدأت تدخل للملعب بأعداد أكثر من 5 آلاف.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الترجي. (تعرف على التشكيل)

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر يورو 2020 – البرتغال ضد ألمانيا 3 دقيقة | يورو 2020
مباشر في إفريقيا - لاعبو الأهلي والحكام يغادرون ملعب رادس بسبب الاختناق من الغاز 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأمن التونسي يطلق الغاز للسيطرة على جماهير الترجي قبل دقائق من مباراة الأهلي 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل يورو 2020 - البرتغال وألمانيا دون تغييرات في قمة المجموعة السادسة 48 دقيقة | يورو 2020
اللعنة المجرية 49 دقيقة | يورو 2020
تشكيل الأهلي – أكرم ظهير أيمن وأفشة على الدكة.. طاهر ومحسن وشريف يهاجمون الترجي 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الترجي – الهوني وعبد الباسط وتوجي يهاجمون الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف – هل رفض الدحيل ضم ساسي.. ظهور مرشحين جديدين وموقف الريان 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 3 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 4 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي
قد ينال إعجابك