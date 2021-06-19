تشكيل الأهلي – أكرم ظهير أيمن وأفشة على الدكة.. طاهر ومحسن وشريف يهاجمون الترجي

السبت، 19 يونيو 2021 - 16:49

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

ويحل أكرم توفيق في محل محمد هاني المصاب كظهير أيمن، فيما يلعب الجنوب إفريقي بثلاثي في وسط الملعب في ظل غياب محمد مجدي "أفشة" عن التشكيل الأساسي، وجلوسه على دكة البدلاء.

أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، يقودان خط الوسط، خلف ثلاثي هجومي شاب للأحمر.

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وأتى تشكيل الأهلي كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

وسط الملعب: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان

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