مؤتمر الشعباني: الترجي والأهلي كلاسيكو إفريقيا.. مواجهة لا تُحسم من المباراة الأولى

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 22:13

كتب : FilGoal

الترجي - الأهلي

وصف معين الشعباني المدير الفني لـ الترجي التونسي مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال بـ "كلاسيكو إفريقيا".

وشدد على تركيز الفريق التونسي ذهنيا وفنيا وبدنيا وخططيا، قبل مواجهة الأهلي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي: "مواجهة يمكن أن نسميها كلاسيكو إفريقيا بين الترجي والأهلي، أي مشجع كرة أكيد سيشاهد المباراة في إفريقيا أو الوطن العربي والعالم، مباراة ستشهد مجهود كبير من اللاعبين وتتسم بالروح الرياضية".

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وأضاف "لا تُحسم الأمور من المباراة الأولى إلا لو كانت النتيجة ثقيلة، وفي نصف النهائي المدرب سيسعمل على إنهاء الأمور في المباراة الأولى، وستكون مواجهة تكتيكية على مستوى عالي وبالنسبة لي المباراة 180 دقيقة في تونس والقاهرة".

وتحدث عن غياب طه ياسين الخينسي قائلا: "غياب الخنيسي هو فرد من المجموعة، ونأمل أن يكون البديل جاهز وقوتنا في المجموعة ولا نعوّل على فرد فقط".

ويغيب هداف الترجي عن مواجهة الأهلي بعد إيقافه لمدة عام من قِبل كاف بسبب منشطات. (طالع التفاصيل)

وأكمل "التحضير الذهني والبدني والتكتيكي مهم خاصة من أجل الـ 90 دقيقة من المباراة، أهم شيء أن يكون تركيزك من أول لآخر دقيقة، وعن العامل البدني حصلنا على راحة 3 أسابيع وخصنا مباراة واحدة وأتصور أننا سنكون ذهنيا وبدنيا جاهزين للمباراة".

وتابع "ركزنا في تجمع الفريق على العديد من الأشياء، حضرّنا أكثر من خطة للمباراة حال وجود بطاقة حمراء أو تغيير هجومي".

وأتم "لا يوجد مباراة سهلة، الترجي في نصف النهائي ووجدنا الحلول سابقا وآمل أن نجدها مرة أخرى".

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