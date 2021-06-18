مؤتمر الشناوي: ما حدث في نهائي إفريقيا ضد الترجي من الماضي.. استعددنا بشكل جيد

قال محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي إن ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018 ضد الترجي أصبح من الماضي وإن فريقه يركز على الفوز في المواجهة المقبلة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة الترجي غدا السبت التي تقام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس.

وتحدث الشناوي قائلا: "المباراة صعبة جدا والجميع يدرك أهميتها مثلما يدرك أهمية الترجي المنافس المستمر لنا في البطولات الإفريقية".

وواصل "نستعد لتلك المباراة منذ 15 يوما أو أكثر والفريق في كامل تركيزه لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا قبل لقاء الإياب لحسم التأهل للنهائي".

وأردف الشناوي "الأهلي والترجي طرأ عليهما متغيرات كثيرة منذ المواجهة الأخيرة بيننا ويضم الترجي العديد من العناصر القوية أصحاب الخبرات في دوري الأبطال".

وأكمل الشناوي "نحن في أتم الجاهزية للمباراة ونريد التحلي بالروح الرياضية فنحن أخوة في المقام الأول وأتمنى إسعاد جماهير الأهلي بالتأهل والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب العاشر في تاريخنا".

وواصل "كل اللاعبين يتحدثون كثيرا للتأكيد أن اللقب الإفريقي هو الأهم لنا وأن الأهلي لا يعرف سوى الفوز ويسعى للتتويج دائما بالبطولات".

وتابع "ما حدث في نسخة نهائي عام 2018 أمام الترجي أصبح من الماضي وكانت مباراة لها ظروفها الخاصة ونسيناها والآن نركز في اللقاء المقبل وأهم شيء الحفاظ على العلاقات الجيدة داخل وخارج الملعب والتحلي بالروح الرياضية".