كاف يعلن عدد الحضور الجماهيري لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 17:22

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن عدد الحضور الجماهيري لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن كاف عن حضور 5 ألاف متفرج لمباراتي الترجي والأهلي في رادس، والوداد أمام كايزر تشيفز في الدار البيضاء.

وشدد بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على ضرورة اتباع كافة بنود بروتوكول الحماية من انتشار فيروس كورونا، خلال عملية الحضور.

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كان الترجي قد طلب حضور الجمهور لمباراته أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام.

ورد الأهلي بطلب الموافقة الأمنية في مصر أيضا لحضور جماهيره لمباراته أمام الترجي، على أن يتبعها بطلب لـ "كاف" في حالة موافقة الأمن المصري.

ويلتقي الأهلي مع الترجي مساء غد السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا كاف الأهلي الترجي
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