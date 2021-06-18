مصدر من كاف لـ في الجول: تأكدنا من عمل VAR قبل لقاء الترجي والأهلي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن تقنية الفيديو ستعمل دون مشكلة يوم السبت في لقاء الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، خلال الاجتماع الفني للمباراة، بالتأكد من عمل التقنية جيدا قبل المواجهة المرتقبة في ملعب حمادي العقربي.

وتعقيبا على ذلك، أوضح مصدر من كاف لـFilGoal.com "كل الأندية يحق لها التأكد من سلامة الأمور التنظيمية ومنها تقنية الفيديو".

وأضاف "اختبرنا بالفعل جميع الأجهزة ولا توجد مشكلة، وسنختبر التقنية مجددا قبل المباراة".

ويحل الأهلي ضيفا على بطل تونس في ملعب حمادي العقربي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ثم يستضيف الإياب في 26 يونيو الجاري.

ويأمل الأهلي حامل اللقب مواصلة مشواره والتأهل للنهائي، حينها سيلعب ضد كايزر تشيفز أو الوداد.

وتوج الأهلي باللقب 9 مرات كأكثر من فاز بالبطولة عبر التاريخ.

وبعد مواجهتي الترجي سيستأنف الأهلي مبارياته المحلية بلقاء بيراميدز في 1 يوليو المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعد بـ17 نقطة عن الزمالك المتصدر وللأول 7 لقاءات مؤجلة.