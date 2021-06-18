منافس الأهلي - الترجي يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا

أعلن نادي الترجي عن إصابة مدافعه حسين الربيع بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الترجي في بيان رسمي أن مسحة لاعبي الفريق جاءت سلبية بالكامل باستثناء حسين الربيع.

وأشار الترجي إلى أن الربيع غادر معسكر الفريق بعد ظهور نتيجة العينة الخاصة به.

وشارك الربيع في 8 مباريات بكل المسابقات مع الترجي في الموسم الحالي.

لكنه لم يلعب إلا مباراة واحدة فقط في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الترجي لاستضافة الأهلي، غدا السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.