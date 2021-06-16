سعد سمير: الأهلي والترجي "دربي إفريقيا".. ومطالب الجماهير دافعنا

قال سعد سمير، مدافع الأهلي إن وجود الفريق في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، هو دافع كبير للاعبين لمواصلة المشوار وتحقيق النجمة العاشرة والحفاظ على اللقب الإفريقي هذا الموسم.

وأضاف سعد سمير عبر الموقع الرسمي للأهلي: "سعيد جدا بروح اللاعبين، وحالة التركيز قبل مباراة الترجي التونسي، ونتمنى جميعا أن يحالفنا التوفيق بتحقيق نتيجة إيجابية".

وأردف "مباريات الأهلي والترجي التونسي تمثل دربي إفريقيا. هي مباراة من نوع خاص داخل القارة؛ لما تشهده من خبرات وعناصر مميزة في الفريقين".

واستكمل "مبارياتنا مع الترجي دائما صعبة، وهذا ما تحدثنا فيه نحن ـ اللاعبين ـ بشأنه خلال الفترة الماضية وضرورة التركيز في المباراتين؛ من أجل التاهل للمباراة النهائية ".

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي قادرون على الوصول إلى المباراة النهائية، و"الحفاظ على اللقب بفضل الروح القتالية التي يتميز بها جميع عناصر الفريق من بداية البطولة هذا الموسم".

وأضاف أن "لاعبي الفريق يقدرون دائما مطالب الجماهير بتحقيق الفوز في كل مباراة، وهي التي تمثل دافعا كبيرا للاعبين وتوافقا في رغبة تحقيق الانتصارات والبطولات بشكل مستمر".

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وتقام مباراة العودة يوم 26 من شهر يونيو الجاري بملعب الأهلي we السلام.

وتأهل الترجي لنصف النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري، بينما تغلب الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي.