خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي

زفت رابطة الدوري الإنجليزي خبرا سارا لأندية المسابقة واللاعبين الأفارقة، حين أعلنت جدول موسم 2021-2022.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

الموسم الجديد سيتخلله بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبالنظر إلى جدول المسابقة سيجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول نفسه بحاجة للغياب عن مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي لو شارك في البطولة الإفريقية كاملة.

الأمر نفسه ينطبق على زميله السنغالي ساديو ماني ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي والجزائر وغيرهم من الأفارقة الذين يلعبون بالدوري الإنجليزي وتشارك منتخبات بلادهم في العرس الإفريقي.

الإعلان عن جدول الدوري الإنجليزي.. بداية نارية

يرجع ذلك إلى عودة العطلة الشتوية في الدوري الإنجليزي، والتي لم تشهدها المسابقة في الموسم الماضي لضغط المباريات بسبب بداية الموسم في وقت متأخر عن الطبيعي لظروف جائحة فيروس كورونا.

سيتوقف الدوري الإنجليزي هذا الموسم في الفترة من 1 إلى 15 يناير، ثم يتوقف مرة أخرى من 22 يناير إلى 8 فبراير.

وبإلقاء نظرة على جدول ليفربول على سبيل المثال سنجد التالي:-

1 يناير - ليفربول ضد تشيلسي

6 يناير - انطلاق كأس أمم إفريقيا

9 يناير - مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

15 يناير - ليفربول أمام برينتفورد

22 يناير - ليفربول ضد كريستال بالاس

6 فبراير- نهائي كأس أمم إفريقيا

9 فبراير - ليفربول ضد ليستر سيتي

مما يعني غياب صلاح وماني ونابي كيتا عن مباراة الكأس ومباراتين فقط في الدوري الإنجليزي، وهو ما لم يكن يحدث أثناء النسخ السابقة من بطولة الأمم الإفريقية.

video:1

يذكر أن بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة أقيمت بمصر خلال صيف 2019 بعد انتهاء موسم الدوريات الأوروبية وقتها.

بينها لعب صلاح بطولة أمم إفريقيا 2017، وكانت الأولى له، في وسط موسمه الأخير مع روما الإيطالي.