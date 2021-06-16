الإعلان عن جدول الدوري الإنجليزي.. بداية نارية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي مواعيد جميع مباريات موسم 2021-2022، وعددها 380 مباراة.

وتستهل الكرة الإنجليزية عودتها يوم 14 اغسطس المقبل، وينتهي الموسم في الثاني والعشرين من مايو 2022.

ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية أمام توتنام.

فيما يكرر ليفربول مع محمد صلاح، بداية موسم 2019-2020 بلقاء نورويتش سيتي، موسم انتهى بتتويج الريدز بلقب الدوري بعد غياب 30 عاما.

ويخوض مانشستر يونايتد وصيف الموسم الماضي مواجهة كلاسيكية أمام ليدز يونايتد.

محمد النني رفقة أرسنال سيكون على موعد لمواجهة برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي

فيما يلتقي استون فيلا مع محمود حسن تريزيجيه مع واتفورد العائد لأضواء الدوري الإنجليزي.

وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي:

برينتفورد - أرسنال

بيرنلي - برايتون

تشيلسي - كريستال بالاس

إيفرتون - ساوثامبتون

ليستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد

نيوكاسل - وست هام

نورويتش سيتي - ليفربول

توتنام - مانشستر سيتي

واتفورد - أستون فيلا

الجدير بالذكر أن مانشستر ستي حقق لقبه السابع للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فيما هبطت أندية فولام ووست بروميتش ألبيون وشيفليد يونايتد.

بينما تأهلت أندية نورويتش سيتي وواتفورد، فيما حسم برينتفورد بطاقة تأهله عن طريق الملحق.