كارتيرون: لم أتحمل مشاهدة نهائي إفريقيا.. والتاريخ لن ينسى تسديدة زيزو في القائم

لم يستطع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مشاهدة مباراة الفريق الأبيض في نهائي إفريقيا أمام الأهلي.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "لم أشاهد نهائي إفريقيا مباشر وأعصابي لم تتحمل أن أشاهد المباراة على الهواء لكني شاهدتها مسجلة بعد ذلك وكنت أتمنى أن يفوز الزمالك".

وأضاف "الكورونا عاقبت الزمالك في نهائي إفريقيا ولو كنت مدربا للفريق وقتها لأخذت الفريق في معسكر مغلق في الإسكندرية".

وواصل "تسديدة زيزو التي اصطدمت في القائم في نهائي إفريقيا تسديدة لن تنسى طوال التاريخ وإذا ذهبت الكرة إلى الشباك لكان الزمالك فاز ببطولة إفريقيا".

وعن احتراف مصطفى محمد قال: "كنت سأوافق على رحيله لأنه حصل على وعد بالرحيل بعد نهاية بطولة إفريقيا وهو انضم لفريق كبير سيساعده على التطور واكتساب المزيد من الخبرات".

وواصل "رحيله بشكل شرعي ومستحق وهو ساعد الزمالك والمنتخب الأولمبي على تحقيق الانتصارات وهو يرى محمد صلاح ويريد أن يسير على خطاه".

وأتم تصريحاته "مصطفى محمد تحسن كثيرا عن الماضي وعلى مستوى الارتقاء هو واحدا من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم ويذكرني باللاعب الفرنسي جان بيير باباه وهو استثنائي على مستوى ضربات الرأس وفي السنوات المقبلة سيشكل ثنائي استثنائي مع محمد صلاح في هجوم منتخب مصر".