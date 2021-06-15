كاف: نريد إنجاح كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.. وموعد محتمل للقرعة

قال فيرون أومبا السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن الأخير يريد إنجاح كأس أمم إفريقيا التي سوف تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وتحدث أومبا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أثناء تواجده في الكاميرون رفقة لجنة من قبل كاف لمتابعة استعدادات الدولة للبطولة قائلا: "نحن هنا للمساعدة في إنجاح البطولة".

وعن موعد القرعة المحتمل قال: "الهدف الحالي هو إقامة مراسم القرعة في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل".

وكان من المقرر أن تقام قرعة كأس الأمم الإفريقية يوم 25 يونيو الجاري، في الكاميرون.

لكن قرر كاف تأجيلها بسبب جائحة كورونا وهو ما وافقت عليه اللجنة المنظمة للبطولة في الكاميرون.

وكان مصدر من كاف قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "القرعة ستقام في أغسطس أو سبتمبر المقبلين، قبل توقف سبتمبر الدولي".

وأردف "البطولة في موعدها ولا نية لتأجيلها على الإطلاق".

وينوي كاف حسبما علم FilGoal.com، تنظيم حفل ضخم للقرعة ما احتاج لزيادة معدات وتقنيات، وعتاد بشري، لن تستطيع الكاميرون الوفاء به قبل يوم 25 يونيو بسبب العوائق التي تضعها كورونا على حرية التحرك في القارة.

وستقام بطولة إفريقيا في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير للعام المقبل.

وسيشارك في البطولة 24 منتخبا للمرة الثانية في تاريخها.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل للبطولة بعدما تصدر المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة للمسابقة.