بعثة الأهلي تصل تونس لمواجهة الترجي

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي في تونس

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج في العاصمة التونسية استعدادا لمواجهة الترجي.

وطارت بعثة الأهلي قبل عدة ساعات من مطار القاهرة إلى تونس ويرأسها محمود الخطيب رئيس النادي.

وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 25 لاعبا لقائمة الفريق المسافرة إلى تونس. (طالع القائمة)

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ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وتقام مباراة العودة يوم 26 من شهر يونيو الجاري بملعب الأهلي we السلام.

وتأهل الترجي لنصف النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري، بينما تغلب الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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