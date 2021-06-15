قائمة الأهلي - سليمان وأيمن أشرف ومعلول وأفشة جاهزون لـ الترجي.. وغياب مروان

أعلن الأهلي قائمته المسافرة لتونس لمواجهة الترجي يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة وليد سليمان ومحمد مجدي "أفشة" المتعافين من إصابة، وكذلك التونسي علي معلول وظهور المدافع أيمن أشرف، بينما غاب عنها المهاجم مروان محسن.

وجاءت القائمة التي تضم 25 لاعبا كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد وأحمد رمضان "بيكهام" ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول

وسط الملعب: حمدي فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وأليو ديانج وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد وجونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا

ويستضيف الأهلي لقاء الإياب ضد الترجي في 26 يونيو الجاري.

والمتأهل من الأهلي أو الترجي سيلعب نهائي الأبطال ضد الوداد أو كايزر تشيفز.

ويأمل الأهلي الحفاظ على اللقب بعدما توج به للمرة التاسعة العام الماضي.