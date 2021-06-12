بمشاركة بنشرقي ودعم إريكسن.. المغرب يفوز على بوركينا
السبت، 12 يونيو 2021 - 23:41
كتب : FilGoal
فاز منتخب المغرب على بوركينا فاسو بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب الأمير مولاي عبد الله.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
يأتي ذلك ضمن الاستعداد لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
سجل هدف فوز أسود أطلس الوحيد أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 51.
وبعد الهدف احتفل حكيمي بالإشارة إلى رقم 24 الذي يرتديه زميله في الفريق كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك، مساندا له بعد إصابته المرعبة أمام فنلندا في يورو 2020.
وشارك أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك في الشوط الثاني من المباراة ودخل في الدقيقة 83 بدلا من يوسف النصيري.
وكان منتخب المغرب فاز في المباراة الودية الأولى قبل أيام على غانا بهدف دون رد.
Achraf Hakimi’s Goal for Morocco pic.twitter.com/OcHQ4kPIAL— FootMoroccan 🇲🇦🇬🇧 (@FootMoroccan) June 12, 2021
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