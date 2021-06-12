تقرير تونسي: النجم الساحلي مهدد بالحرمان من القيد بسبب غرامة كوليبالي لـ الأهلي
السبت، 12 يونيو 2021 - 17:55
كتب : FilGoal
أصبح نادي النجم الساحلي التونسي مهددا بالإيقاف من قيد اللاعبين الجدد بسبب الغرامة المالية الموقعة عليه والخاصة بالمهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.
سليماني كوليبالي
النادي : النجم الساحلي
وذكرت صحيفة "الشروق التونسية" أن نادي النجم الساحلي مهدد بالحرمان من القيد لمدة 3 فترات انتقالات، في حال عدم دفع الغرامة المالية الموقعة عليه.
ورفضت المحكمة الرياضية الدولية، الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.
وكشف الأهلي قبل أيام أن الغرامة سيضاف إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي. (طالع التفاصيل)
وكان الإيفواري سليماني كوليبالي هرب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.
ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف.
صاحب الـ27 عاما شارك مع النجم الساحلي هذا الموسم في 32 مباراة. سجل فيهم 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.