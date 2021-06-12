تقرير تونسي: النجم الساحلي مهدد بالحرمان من القيد بسبب غرامة كوليبالي لـ الأهلي

السبت، 12 يونيو 2021 - 17:55

كتب : FilGoal

سليماني كوليبالي مع النجم الساحلي

أصبح نادي النجم الساحلي التونسي مهددا بالإيقاف من قيد اللاعبين الجدد بسبب الغرامة المالية الموقعة عليه والخاصة بالمهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.

وذكرت صحيفة "الشروق التونسية" أن نادي النجم الساحلي مهدد بالحرمان من القيد لمدة 3 فترات انتقالات، في حال عدم دفع الغرامة المالية الموقعة عليه.

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية، الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.

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وكشف الأهلي قبل أيام أن الغرامة سيضاف إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي. (طالع التفاصيل)

وكان الإيفواري سليماني كوليبالي هرب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.

ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف.

صاحب الـ27 عاما شارك مع النجم الساحلي هذا الموسم في 32 مباراة. سجل فيهم 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

النجم الساحلي الأهلي سليماني كوليبالي
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