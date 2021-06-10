الأهلي يعلن حصوله على حكم بتغريم النجم الساحلي وسليماني كوليبالي

الخميس، 10 يونيو 2021 - 18:03

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - كوليبالي

كشف النادي الأهلي عن حصوله على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم نادي النجم الساحلي، وسليماني كوليبالي المهاجم الإيفواري بمبلغ مليون و400 ألف دولار.

وحسب موقع الأهلي الرسمي، فإن المحكمة الرياضية الدولية، رفضت الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.

الأهلي كشف أيضا بأن الغرامة سيضاف إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي .

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وكان الإيفواري سليماني كوليبالي قد هرب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.

ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف.

صاحب الـ27 عاما شارك مع النجم الساحلي هذا الموسم في 32 مباراة. سجل فيهم 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

في الدوري الأهلي النجم الساحلي سليماني كوليبالي
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