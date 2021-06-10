الأهلي يعلن حصوله على حكم بتغريم النجم الساحلي وسليماني كوليبالي
الخميس، 10 يونيو 2021 - 18:03
كتب : أحمد الخولي
كشف النادي الأهلي عن حصوله على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم نادي النجم الساحلي، وسليماني كوليبالي المهاجم الإيفواري بمبلغ مليون و400 ألف دولار.
وحسب موقع الأهلي الرسمي، فإن المحكمة الرياضية الدولية، رفضت الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.
الأهلي كشف أيضا بأن الغرامة سيضاف إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي .
🔴| المحكمة الرياضية تلزم النجم الساحلي والإيفواري كوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي مضافًا إليها غرامات التأخير pic.twitter.com/0iWBgzjYC6— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 10, 2021
وكان الإيفواري سليماني كوليبالي قد هرب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.
ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف.
صاحب الـ27 عاما شارك مع النجم الساحلي هذا الموسم في 32 مباراة. سجل فيهم 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.