مصدر بالأهلي لـ في الجول: لم تصلنا أي عروض لـ بانون.. وعقود لاعبينا لا تحتوي على شروط جزائية

نفى مصدر مطلع بالأهلي، وصول أي عروض لمدافع الفريق، المغربي بدر بانون.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بانون المنضم للأهلي مطلع هذا الموسم، بالانضمام للنصر السعودي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أي عروض لم بدر بانون".

وشدد المصدر "عقود لاعبينا لا تحتوي على أي شروط جزائية".

وانضم بانون للأهلي، من الرجاء المغربي، مطلع هذا الموسم.

ويبلغ بانون من العمر 27 عاما، وحصل مع الأهلي على لقبي كأس مصر والسوبر الإفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ولعب بانون مع الفريق 28 مباراة هذا الموسم.

ويبحث النصر عن مدافع لتدعيم صفوفه، واهتم بمحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، ولكن علم FilGoal.com أن الأبيض رفض رحيله تماما.