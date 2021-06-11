خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل الونش.. واتجاه لتعديل تعاقده

يرفض الزمالك رحيل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك لم يتلق أي عرض رسمي للونش، وأن كل المسؤولين وأعضاء اللجنة الفنية في النادي يرفضون بشكل قاطع رحيل اللاعب في ظل حاجة الفريق له.

كما ينوي مجلس إدارة الزمالك تعديل عقد الونش خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تعديل عقود بعض اللاعبين وذلك بما يتناسب مع ما يقدموه مع الفريق.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن استطلاع نادي النصر السعودي لرأي الونش في الانضمام للفريق معارا أو على سبيل الانتقال النهائي.

لكن أكد اللاعب أن كل شيء بيد إدارة الزمالك إذ أن تعاقده مع النادي الأبيض ممتد حتى صيف عام 2023.

ويعد الونش صاحب الـ26 عاما من الركائز الأساسية للزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وشارك الونش خلال الموسم الجاري مع الزمالك في 28 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وانضم الونش للزمالك قادما من صفوف طلائع الجيش في صيف عام 2016.

وخاض الونش ست مباريات دولية مع منتخب مصر سجل خلالهم هدفا.