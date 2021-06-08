هولندا تفتقد فان دي بيك في يورو 2020

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 11:50

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - هولندا

أعلن المنتخب الهولندي غياب دوني فان دي بيك عن صفوفه في نهائيات يورو 2020 بسبب الإصابة.

ووفقا للموقع الرسمي للمنتخب الهولندي فأن رونالد دي بور المدير الفني لطواحين لن يضم بديلا له.

وكان فان دي بيك قد خاض الدقائق الأخيرة في لقاء هولندا الودي ضد جبل طارق والتي انتهت بفوز الفريق البرتقالي 7-0.

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ويستهل المنتخب الهولندي مشواره في اليورو بمواجهة أوكرانيا يوم السبت المقبل، ثم يخوض مواجهتي النمسا ثم مقدونيا الشمالية وجميع المباريات على ملعب يوان كرويف أرينا.

دي بيك (24 عاما) سبق له أن ارتدى قميص المنتخب في 19 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف.

وفي موسمه الأول بقميص مانشستر يونايتد خاض لاعب الوسط 36 مباراة سجل هدفا وصنع 2.

وكان المنتخب الهولندي قد ضم ماركو بيزوت حارس إي زد ألكمار قائمة البرتقاليين بدلا من ياسبر سيليسين بعد إصابته بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

كما يغيب عن الطواحين القائد فيرجيل فان دايك والذي فضل عدم المشاركة من أجل مواصلة التأهيل استعدادا للموسم المقبل مع ليفربول. (طالع التفاصيل)

هولندا يورو 2020 دوني فان دي بيك
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