هولندا تفقد سيليسين في يورو 2020
الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 16:23
كتب : FilGoal
أعلن منتخب هولندا رسميا اليوم الثلاثاء استبعاد الحارس جاسبر سيليسين من قائمته المشاركة في يورو 2020.
ياسبر سيليسين
النادي : فالنسيا
وذلك لأن لاعب فالنسيا يخضع لحجر صحي بعد إصابته بفيروس كورونا ولم ينضم لتدريبات الفريق استعدادا للبطولة القارية.
ودخل ماركو بيزوت حارس إي زد ألكمار قائمة البرتقاليين بدلا من سيليسين.
وسيليسين (32 عاما) هو الحارس الأساسي لهولندا، شارك في 60 مباراة مع الفريق ولعب كأس العالم 2014 حين حصل على الميدالية البرونزية.
لكنه لم يشارك في يورو 2012 ولم تتأهل هولندا ليورو 2016.
🔸 Jasper Cillessen misses #EURO2020
ℹ️ The goalie tested positive in a PCR test last week and went into self-isolation. Marco Bizot, who was already part of the group as the fourth goalkeeper, is now part of the official #EURO2020 squad.
Get well soon, Jasper! 🍀 #WeTheWave— OnsOranje (@OnsOranje) June 1, 2021
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وتلعب هولندا في المجموعة الثالثة مع أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.
وتستهل مبارياتها بمواجهة أوكرانيا في أمستردام في 13 يونيو.
وفازت هولندا باليورو عام 1988 في ألمانيا.